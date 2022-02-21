الخبير الأممي لحقوق الإنسان يتقصى بشأن الانتهاكات خلال التظاهرات





استقبل وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو اليوم الخبير المعنى باوضاع حقوق الانسان بالسودان اداما ديانق الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب وزير العدل المكلف بالخبير، مؤكدا استعداد حكومة السودان لتقديم الدعم كافة والمساعدات لتسهيل مهمته، وامتدح جهوده المبذولة في سبيل تعزيز وترقية حقوق الإنسان بعد تعيينه خبيراً معنياً بأوضاع حقوق الانسان في السودان.

وأكد أن الحكومة الإنتقالية سعت إلى الوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية لعام 2019م لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وإيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل والمستدام، و دعمت الإنتقال السياسي السلمي للسلطة وانهاء النزاع بتوقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020م مع حركات الكفاح المسلح لوقف النزاعات ونبذ جميع اشكال العنف وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية كما إلتزمت بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.

في السياق قال مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان جمعة الوكيل الاعيسر إن اللقاء يأتى في إطار تعاون السودان مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن زيارة الخبير تتلخص في التأكد من الادعاءات و المزاعم حول انتهاكات حقوق الانسان خلال التظاهرات التى انتظمت البلاد منذ الخامس و العشرين من اكتوبر 2021م و رفع تقرير بشأنها لمجلس حقوق الانسان في يونيو 2022م اضافة إلى تقديم الاحاطة الشفوية عن مجريات الأحداث وحالة حقوق الانسان في مارس2022م.

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