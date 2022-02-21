وضع خطة لتسليط الضوء على مخاطر انتشار السلاح





أكد وزير الثقافة والإعلام، رئيس اللجنة الإعلامية العليا لنزع السلاح والعربات غير المقننة والظواهر السالبة جراهام عبد القادر، أن الّلجنة نظرت في كل المجهودات التي بذلت في الفترة السابقة ووضعت خطة للفترة المقبلة وتسليط الضوء على المخاطر التي تنجم عن انتشار السلاح والعربات غير المقننة والظواهر السالبة.

وأوضح عبد القادر خلال اجتماع اللجنة الإعلامية لنزع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة بوزارة الإعلام أن هذه الظواهر تؤثر بصورة كبيرة في الاقتصاد الوطني كما انها لا تتوافق مع قيم واخلاق أهل السودان.

وقال جراهام إن اللجنة مشكّلة من جهات مختلفة لها علاقة بالعمل الوطني من الأجهزة النظامية والإعلامية، وأشار إلى أن اللجنة نظرت في الجوانب الفنية لدفع المجتمع نحو التوافق لطرح أهمية الإنتاج والإنتاجية بدلاً عن هذه الظواهر السالبة وذلك من خلال التعاون مع قادة الولايات والأجهزة الإعلامية بالسودان لتصل إلى مجتمع يقوم على البناء والتعمير.

وأشار الوزير إلى أن انتشار هذه الظواهر يعتبر محاربة للوطن، ودعا قادة المجتمع والإدارات الأهلية والأسر وإدارة الجامعات والمدارس المساهمة في محاربة هذه الظواهر.

من جانبه، قال مقرِّر اللجنة العليا، مقرر اللجنة الإعلامية لنزع السلاح والعربات غير المقننة والظواهر السالبة الفريق ركن عبد الهادي عبد الله عثمان، إن الاجتماع ناقش ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ووضع خطط لتنفيذها في الفترة المقبلة بخصوص المحاور الثلاثة وهي جمع السلاح من المواطنين والعربات غير المقننة ومصادرتها ومحاربة الظواهر السالبة.

وأكد عبد الهادي أن اللجنة ستمضي قدماً لمحاربة الظواهر الثلاثة، وأوضح أن مهمة اللجنة الإعلامية تمليك المعلومات للمواطن بصورة دقيقة حتى يعي بالأضرار التي تنتج عن هذه الظواهر.

الصيحة