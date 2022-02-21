والي الخرطوم يوجه بالاستعانة بآليات الولاية لتأهيل بنيات الري بالمشاريع





وجه والي الخرطوم المكلّف الطيب الشيخ، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالولاية بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الموسم الشتوي، والعمل على وضع المعالجات العاجلة لمشكلة انحسار النيل التي تؤثر على ري المشاريع الزراعية.

واجتمع الوالي اليوم، مع مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري المهندسة إشراقة عوض ومديري الإدارات المتخصصة بالوزارة ورئيس الإدارة القانونية، وأكد اهتمام الولاية بإنجاح العملية الزراعية باعتبارها إحدى الحلول الاقتصادية لتوفير الأمن الغذائي.

ووجه الشيخ، باستغلال الآليات المتاحة بوحدات الولاية لإسناد وزارة الزراعة لتطهير قنوات الري الرئيسية والفرعية وتعلية السدود الترابية ضمن خطط الولاية لحصاد المياه، وأشار إلى إشراك الشباب في المشاريع الإنتاجية وتفجير طاقتهم لتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني واستيعابهم في جمعيات زراعية.

واطلعت إشراقة عوض، الوالي على جهود الوزارة لتوفير التقانات الحديثة وتحسين سلالات الماشية والفحص اليومي على الألبان والإشراف على المسالخ ومزارع إنتاج الدواجن لغرض زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وقالت إن الوزارة بدأت مبكراً بالاستعداد لإنجاح الموسم الشتوي، وذلك بعمل صيانات للطلمبات الساحبة من النيل في المشاريع الكبيرة، وأوضحت أن الوزارة تعمل بالقرب من المزارع لتلّمس المشاكل، والعمل على وضع الحلول العاجلة حتى لا تؤثر على الإنتاج.

وأشارت إشراقة إلى عدد من المشاكل الكبرى التي تواجه المزارعين المتمثلة في توفير الجازولين والتقاوي المحسّنة والأسمدة، بالإضافة لكهربة المشاريع الزراعية.

الصيحة