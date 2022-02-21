وزير الداخلية يبحث مع المندوب السامي قضايا اللاجئين بالسودان





أكد وزير الداخلية المكلف الفريق أول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر، التزام وزارته بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم الدعم اللازم لهم.

والتقى عنان بمكتبه اليوم، المندوب السامى لشؤون اللاجئين بالسودان اكسل بيشوب، بحضور معتمد اللاجئين موسى عطرون، ونائب المدير العام المفتش العام الفريق شرطة (حقوقي) د. مدثر عبد الرحمن نصر الدين، ومديري الإدارات العامة ذات الصلة.

وقال عنان، إن السودان ظل ولفترات طويلة يستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين من مختلف دول الجوار بالرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يشهدها العالم، وأضاف أن معسكرات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة تحتاج إلى الدعم الكامل لتوفير كافة متطلباتهم المعيشية.

من جانبه، أكد المندوب السامي اكسل بيشوب بحسب المكتب الصحفي للشرطة، على التعاون الذي تجده المفوضية من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ممثلة في معتمدية اللاجئين، ونوه إلى توفير دعم عاجل من البنك الدولي للاجئين وللمجتمعات المستضيفة، بجانب دعم المفوضية في إدارة قضايا اللاجئين والمساعدة في عملية تسجيلهم وتقديم الدعم الإنساني من مواد الغذاء والكساء، بجانب وضع الحلول المستدامة حتى عودتهم إلى بلدانهم وفق الاتفاقيات المعمول بها دولياً.

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