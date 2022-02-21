السودان.. السلطات تضبط”138″ أجنبيًا





أعلنت السلطات في السودان عن ضبط 138 أجنبيًا، في الحملة المشتركة لضبط الوجود الأجنبي غير المقنن بالخرطوم.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأثنين، أنّ دائرة شؤون الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة وتحت إشراف ومتابعة محمود سليمان محمد مدير الدائرة ضبطت عدد(138) أجنبى بولاية الخرطوم.

وأشار إلى أنّ الحملة استهدفت سائقى الركشات والمركبات من الأجانب.

وأضاف” الحملة أسفرت عن ضبط عدد(138) أجنبى منهم عدد(11) من العنصر النسائي فضلاً عن عدد(4)أجانب لا يحملون مستنداتٍ رسميةٍ إضافة لضبط عدد(52) ركشة وعربة أمجاد وعدد(1) عجلة كوبرا”.

باج نيوز