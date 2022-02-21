الحكومة تشرع في تنفيذ مشروع للرفق بالحيوان





قالت رئيس قسم الخدمات في الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة– نقطة ارتكاز رفاه الحيوان بالسودان- د. رانيا صلاح الدين بشير عباس، إن زيارتهم لولاية النيل الأزرق تأتي لتنفيذ برنامج لرفع الوعي في مجال رفاه الحيوان عن طريق حزم تعليمية عبارة عن فيديو وملصقات ومطبقات وبوسترات تم اعدادها بواسطة منظمة الايقاد ومنظمة رفاه الحيوان الالمانية اضافة الى معينات للعمل.

وأكدت رانيا في تصريح صحفي، أن البرنامح يبدأ في ثلاث ولايات النيل الازرق، سنار، والنيل الابيض، وأضافت “كبداية استهدفنا من كل ولاية قريتين وسوقين من أسواق الماشية لنشر هذه الحزم التعليمية، وصمم البرنامج لكل من العاملين في سلسلة القيمة للثروة الحيوانية الأطباء البيطريين عمال السلخانات واسواق الماشية وسائقي الشاحنات والتجار في الأسواق”.

الصيحة