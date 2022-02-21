شاهد.. مقطع فيديو مثير.. لحظة إشعال “الجن” للنيران بمنازل إحدى قرى السودان





وثق مقطع فيديو أغرب حادثة، ظهر يوم الإثنين، للحظة إشعال (جن) للنيران بقرية قريقس بمحلية حلفا الجديدة، التابعة لولاية كسلا، شرقي السودان،

واظهر المقطع دهشة المواطنين وصدمتهم من ألسنة اللهب التي اشتعلت بشكل مفاجىء داخل أحد المنازل بفعل الجن، وفق قولهم.

وقال الشاعر المعروف الأستاذ “بشرى إبراهيم” شاهد عيان من القرية: كوارث الاهل، (جوان) تدمر حي كامل لأبنا عمومتي اولاد عوض. الكريم

بقرية قريقس، في واقعه مؤلمه وحادثه لا تصدق، جوانات تغضب لتحرق آمال اهلي بسرعة غريبة وتحول منازلهم إلى رماد.

وأضاف: بدأت القصة في يوم الخميس الساعه 11 ظهراً حيث استكانة اهل الريف للقيلولة ونشب النار في أول منزل دون سابق انذار فقط نار تعتلي رأس البيت.

وأردف: نار غريبة لونها اخضر تنبت من الأرض سبحان الله، وتسري بسرعة البرق لتحطم كل شيء في دقائق، نار صعبة لها هدير، وعشرون لساناً، لا احد يستطيع الاقتراب منها على الاطلاق

بعد نصف ساعة تتحول لآخر بيت وبنفس الكيفية. وهكذا ثلاث ليالي غبراء حارقة مؤلمة منذ الخميس حتى هذه اللحظة، لم يتبق من هذه الحلة سوى بضع بويتات ومحتومات المصير.



وقال “بشرى” وتشب النيران، في ترتيب عجيب، بمعدل 6 بيوت في كل يوم، مردفاً: سبحان الله لم تنجو منها، حتى البهائم من هذا البلاء.

وأضاف مؤكداً مشاهداته (سبحان الله لو لم ار بأم عيني والتقط هذه الصور الحطام لم اصدق لم اصدق، طبعا الموضوع جان بس).

حلفا الجديدة: محمد الطاهر