ضبط (138) اجنبي مخالف للإقامة بولاية الخرطوم





تمكنت دائرة شئون الاجانب بالادارة العامة للجوازات والهجرة وتحت اشراف ومتابعة اللواء شرطة محمود سليمان محمد مدير الدائرة من ضبط عدد (138) اجنبى بولاية الخرطوم .

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان الحملة تأتى فى اطار الحملات الراتبة التى تنظمها دائرة شئون الاجانب لضبط الوجود الاجنبى بالبلاد وولاية الخرطوم على وجه الخصوص لاهمية ضبط الوجود الاجنبى وبسطا لهيبة الدولة بحصر مخالفات الوجود الاجنبى غير المقنن.

وكانت الحملة المشتركة قد استهدفت سائقى الركشات والمركبات من الاجانب والتى اسفرت عن ضبط عدد(138) اجنبى منهم عدد(11) من العنصر النسائي فضلا عن عدد(4) اجانب لايحملون مستندات رسمية اضافة لضبط عدد(52) ركشة وعربة امجاد وعدد(1) عجلة كوبرا تم فتح بلاغات فى مواجهة المخالفين تحت المادة(69/أ ) من قانون الجوازات والهجرة بقسم شرطة الديم والمقرن فيما تتواصل الحملات تباعا بولاية الخرطوم بذكر ان الحملة وجدت رضا واشادة من المواطنين بولاية الخرطوم٠

الخرطوم 21-2-2022 (سونا)