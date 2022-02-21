شاهد بالفيديو: رشدي الجلابي يغني مع مجموعة من حسناوات الخرطوم ويقول ما برجع البلد تاني





عبر مقطع فيديو قصير ظهر نجم السوشال ميديا السوداني رشدي الجلابي برفقة مجموعة من الحسناوات وهن يرددن معه أغنية (شالته الروزا شالته وليد العم الروزا نمرتها كم)، مع اللازمة التي إشتهر بها (ما برجع ما برجع)، وهو يقصد أنه لن يرجع من الخرطوم الى بلدته في مدينة حلفا التي قدم منها.



حقق الفيديو أعلاه بحسب متابعة كوش نيوز تداول واسع على منصات التواصل المختلفة وتبادله السودانيون بكثافة وحقق إعجابات وتفاعلات على صفحات الفيس المتنوعة.

الخرطوم (كوش نيوز)