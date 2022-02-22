



مايحدث في قرية قريقس بحلفا الجديدة(600) كيلومتر من العاصمة السودانية الخرطوم أمر يدعو للدهشة والحيرة والذهول.

• بلا مقدمات ولاسابق إنذار تشتعل النار في منازل المواطنين الذين لايزالون عاجزين عن التعامل مع ألسنة اللهب التي استعصت علي نجدة عربات الإطفاء التي غاصت إطاراتها في شوارع القرية المنكوبة وحتي عربات الإطفاء التي تمكنت من الوصول إلي بعض المنازل المحترقة، لم تتمكن من إطفاء النار لأن مادة اخماد الحريق فشلت في لجم ألسنة اللهب!!

• والي ولاية كسلا أرسل خيام ومعدات إيواء للمتضررين ..بعد ساعات فقط من نصب الخيام اشتعلت فيها النيران مجدداً!!

• وقف أهل القرية متفرجين واستدعوا ذكريات مماثلة حدثت لأجدادهم في العام 1960..يومها التهمت النيران قطاطي وبيوت القش وتركتها رماداً بعد عين ..

• مايحدث الآن في قرية قريقس ظاهرة تتطلب التوقف عندها والتأمل ..ظاهرة تتكرر في عدد من مناطق السودان وبعض قري مصر ويقف الناس أمامها متفرجين ..علماء في علوم الجيولوجيا ..الكيمياء ..الفيزياء ومن خلفهم يقف علماء الدين ومن فتح الله عليهم في تفسير الظواهر الكونية التي تتجاوز تفسير وتحليل البشر وعلمهم المحدود !!

• حرائق المنازل في قرية قريقس تتم في غياب المواد القابلة للإحتراق، عُشب ، فحم ،مواد مؤكسِدة ..

• مايحدث في قرية قريقس حرائق تتم بعيداً عن الأسباب الطبيعية ..الخريف ، البرق، البراكين وموجات الجفاف الشديد ..

• وقرية قريقس (40) كيلومتر من ولاية كسلا تقع في نطاق الحزام الآمن من موجات الهزات والإرتدادات الأرضية التي تنتج عنها ظواهر الحرائق التي تدمّر الغابات وتثير الحرائق واسعة ومحدودة النطاق ..

• حتي تخمد نيران قرية قريقس يبقي تفسير الأمر بضلوع الجن في إشعال الحريق هو التفسير الأقرب لتعليل مايجري هناك ..

• لاحول ولاقوة إلا بالله ..

عبد الماجد عبد الحميد