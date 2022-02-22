بماذا تنبأت العرافة البلغارية العمياء بابا فانغا لتاريخ 22-02-2022





تنبأت العرافة البلغارية بابا فانغا بالعديد من المصائب في العام 2022. ويدعي الباحثون في نبوءاتها، بأن العرافة توقعت بأن يكون 2022 عام الجفاف والمجاعة وظهور فيروس جديد في سيبيريا.

ووفقا لتوقعات فانغا، فإنه نظرا لتغير المناخ، فإن الفيروس الذي ظل في التربة المتجمدة لفترة طويلة سيخرج من تحت الجليد، وسيتم العثور عليه في سيبيريا، بحسب “روسيا اليوم”

بالإضافة إلى ذلك، توقعت فانغا حرارة غير عادية وجفافا هذا العام.

وبحسب العرافة، فإنه سيكون هناك نقص في المياه في العديد من المدن، وستواجه البلدان الأكثر فقرا أصعب الأوقات، وستكون هناك مجاعة بالإضافة إلى الجفاف.

ويوجد في نبوءات فانغا إشارة إلى تاريخ محدد وهو 02/22/2022. حيث قالت العرافة إنه يجب الخوف من وجود العدد 2 ستة مرات في هذا التاريخ.

وتنبأت فانغا: “يجب أن نعيش اليوم الذي يوجد فيه العدد 2 ستة مرات، حيث سيغطي الرماد الأرض، ويفيض الماء على الضفاف”.

صحيفة البيان