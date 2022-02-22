المواصفات تعيد تفعيل رقم بلاغات وشكاوى المستهلكين





أعادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، تفعيل رقم التواصل مع المستهلكين (5960) لتلقي البلاغات والشكاوى ضمن برنامج الحملة المركزة لتوعية المستهلكين وتنوير الشركاء 22- 02-2022م، وذلك تعزيزاً لدورها في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.

وأكدت نائب المدير العام رحبة سعيد عبد الله بحسب (سونا)، أن الهيئة تولي حق إسماع صوت المستهلكين اهتماماً كبيراً لكونهم العين الثالثة للجهات الرقابية للقيام بكشف المخالفات التي تتم بعيداً عن أعينها، وأشارت إلى أهمية تكامل الأدوار الرسمية والشعبية في تحقيق الحماية للمستهلك ومناهضة الظواهر السالبة.

صحيفة الصيحة