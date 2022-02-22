مفوضية حقوق الإنسان ترحب بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات





أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ترحيبها بإطلاق سراح قرابة نصف موقوفي الاحتجاجات.

وأكدت المفوضية في بيان اليوم، على دورها ودور المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع في مبادرة إطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات السلمية، وتوجهت بالشكر للقيادة السياسية في البلاد ولجميع السلطات التنفيذية وللسلطات العدلية على تجاوبهم وجهودهم في عملية فحص الملفات والتوصل للمعالجات القانونية، وتوجهت بشكر خاص للفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي على دعمه واستجابته الفورية لهذه المبادرة.

وعبرت المفوضية عن تطلعها وشركاءها في المبادرة لإطلاق سراح جميع الموقوفين لتهيئة المناخ للحوار بين جميع المكونات كخطوة أولى على طريق التوافق الوطني.

صحيفة الصيحة