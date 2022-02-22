خبير مياه: السد الإثيوبي لا يُشكِّل خطراً على دولتي المصب





قلل الخبير في المياه د. عادل عبد المنعم من خطورة تشغيل سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على السودان، وأكد في تصريح لـ”الصيحة” ان السد يعتبر انجازا تاريخيا لإثيوببا ولو لم تشيده إثيوبيا لقام به السودان، منوهاً الى انشائه في اراضي بني شنقول السودانية، وأضاف أن السد له فوائد للسودان تتمثل في جريان المياه طوال العام والمساهمة في الحصول على الكهرباء، نافياً وجود أي تهديدات بالغرق، ولفت الى موقف مصر المتعنت من السد، وقال ان مصر تشعر بالقلق من تخزين المياه خلف السد وتبخر المياه أقل من السد العالي ويوفر ١٠ مليارات متر مكعب، وتوقع عادل ظهور الأراضي والآثار التي أغرقها السد العالي مجدداً، لأن كمية المياه في السد العالي سوف تتناقص بنسبه ٧٥٪، وجزم بأن السد لا يشكل خطورة كبيرة على مصر، مبيناً أن السد سوف يوفر كميات كافية من المياه لمصر تكفي للزراعة ومياه الشرب والاستخدامات الأخرى.

صحيفة الصيحة