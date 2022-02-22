أدارة مشروع الجزيرة تتبنى ادخال المزارعين تحت مظلة التأمين الصحى





وقعت ادارة التامين الصحى مساء امس بمبانى رئاسة مشروع الجزيرة والمناقل ببركات مذكرة تفاهم مع ادارة مشروع الجزيرة والمناقل تستهدف ادخال مزارعي المشروع تحت مظلة التأمين الصحى . وقع باشمهندس عثمان السمانى محافظ مشروع الجزيرة المكلف عن ادارة المشروع ، مؤكدا تبني ادارة المشروع ادخال كل مزارعى المشروع تحت مظلة التأمين الصحى، للاستفادة من خدمات بطاقة التامين الصحى ، وذلك حرصا من الادارة علي اهمية صحة المزارع وأسرته ،باعتبار ان المزارع هو العمود الفقرى ورأس الرمح في عملية الانتاج و الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطنى .و ثمن سيادته المجهودات التي تمت في الفترة الماضية في توعية جموع المزارعين بأهمية التأمين الصحي .

وتحدث خطاب الريح مصطفي مدير ادارة التغطية السكانية وممثل مدير الفرع عن الخطوات التي تم إنجازها والتى جاءت وفق مصفوفة مشروع تغطية المزارعين التي تمت اجازتها من قبل الطرفين ،مؤكدا علي ضرورة و اهمية العمل المشترك والتنسيق بين الاطراف علي كافة المستويات . وقد أمن الجانبان علي تشكيل لجنة عليا مشتركة للاشراف والمتابعة وتذليل العقبات التي قد تعترض التنفيذ الميداني للمشروع .

كما أعرب د.علي حاج الطيب مدير الوحدة التنفيذية بمحلية جنوب الجزيرة عن سعادته للأهتمام الكبير من قبل ادارة المشروع مشيرا الى انها أول ادارة لمشروع الجزيرة تتبنى ادخال المزارع وأسرته تحت مظلة التأمين الصحى ،بالرغم من العديد من التجارب التي تمت في هذا المجال . و استعرض الاستاذ محمد توفيق محمد طه رئيس قسم القطاع غير المنظم بادارة التغطية السكانية تقريرا مفصلا عن المجهودات التى تمت خلال الفترة الماضية فى تنفيذ اكثر من 18 ورشة تنويرية للمزارعين جابت كل اقسام مشروع الجزيرة والمناقل ، و انزال التوجيهات اللازمة للشروع والبدء الفورى فى تعبئة استمارات الاشتراك بالتعاون مع الاطراف المعنية مؤكدا التجاوب الذي وجده هذا المشروع من قبل المزارعين وحرصهم علي الدخول تحت مظلته بمختلف الآليات والوسائل المقترحة فى هذا المجال .

وقد تم التداول والنقاش حول ملامح الفترة المقبلة وضرورة انتشار الفرق الميدانية الجوالة ، وإحكام التنسيق اليومى بين ادارات واقسام ومكاتب المشروع و بين ممثلى التأمين الصحى علي مستوى المحليات وممثليه بالقرى ومناطق تجمعات المزارعين ، للتسريع ،وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، لاستكمال اجراءات تسليم بطاقات التأمين الصحي للمزارعين .

سونا