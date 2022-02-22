مفوضية اللاجئين: دعم عاجل من البنك الدولي للمجتمعات المستضيفة





أعلن المندوب السامي لشئون اللاجئين بالسودان، أكسل بيشوب، عن دعم عاجل مقدم من البنك الدولي للمجتمعات السودانية المستضيفة للاجئين .

والتقى بيشوب بالخرطوم أمس وزير الداخلية المكلف، الفريق أول عنان حامد، بحضور معتمد اللاجئين موسى عطرون .

وأكد بيشوب، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، تقديم البنك الدولي دعماً عاجلاً للمجتمعات السودانية المستضيفة للاجئين، بجانب دعم المفوضية في إدارة قضايا اللاجئين، والمساعدة في عملية تسجيلهم، وتقديم الدعم الإنساني من مواد الغذاء والكساء، بجانب وضع الحلول المستدامة حتى عودتهم إلى بلدانهم وفق الاتفاقيات المعمول بها دولياً .

وقال المكتب الصحفي للشرطة، إن الفريق عنان أكد التزام وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لتقديم الدعم اللازم لهم، مبيناً أن السودان ظل ولفترات طويلة يستقبل أعداداً كبيرة منهم من مختلف دول الجوار، بالرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يشهدها العالم .

صحيفة السوداني