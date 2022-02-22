الشمالية: الثروة الحيوانية تنفذ المسح الأولي لانتشار مرض الطاعون





نفذت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية ممثلة في معمل الأبحاث البيطرية وإدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة على مستوى المركز والولاية الشمالية وبتمويل من منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو)، المسح الأولي لتحديد انتشار مرض طاعون المجترات الصغيرة الذي يصيب الضأن والماعز ضمن المشروع القومي لمكافحة طاعون المجترات الصغيرة.

وأكد مدير إدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بالإدارة العامة للثروة الحيوانية والسمكية بالولاية الشمالية الدكتور الطيب حبيب الله الطيب في تصريح صحفي، أن المسح تم بواسطة كادر فني مدرب من المعمل المرجعي للأبحاث البيطرية وإدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بالشمالية، وأشار إلى أن المسح استهدف محليات دنقلا والبرقيق ومروي حيث تم فيها أخذ عينات مناسبة لتحديد موقف المرض وتقديم الخدمات البيطرية والتطعيم للمزارعين في مواقعهم، وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع إجراء مسح معملي مرجعي لمعرفة نتائج التطعيم ومستوى مناعة القطيع ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة مكافحة المرض والتي تقع على عاتق إدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بالإدارة العامة للثروة الحيوانية والسمكية بالولاية.

وقال حبيب الله إن الإدارة أعدت كادراً فنياً مدرباً للقيام بعمليات المكافحة وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد والتطعيم وتوفير الأدوية المساعدة، وأكد أن المشروع القومي لمكافحة طاعون المجترات الصغيرة الممول من قبل منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) الذي سيغطي كافة محليات الولاية الشمالية يعد واحدٌ من المشاريع المهمة للمحافظة على صحة الضأن والماعز ودفع عجلة الاقتصاد والتطور، وجدد مواصلة جهود إدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بالشمالية من خلال الخطة الطموحة التي وضعتها للعام الحالي للحفاظ على خلو الولاية من أمراض الحيوان الفتاكة حيث تعتبر الولاية الشمالية من الولايات المتميزة نسبياً والخالية من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية.

صحيفة اليوم التالي