د. منى الفكي: الوسائط هولت وفيات أطفال المايقوما ولفتت الأنظار للدار





قالت د. منى عبدالله الفكي المسؤولة بدار المايقوما لرعاية الأطفال مجهولي الأبوين أن وفيات الأطفال بالدار ليست بالحجم الذي صورته السوشيال ميديا مشيرة الى أن الرقم المتداول للوفيات هو عدد تراكمي لعدد من الشهور، وقالت في حديثها لبرنامج (ما في مشكلة) بقناة النيل الأزرق إنهم في الدار يتأسفون ويتألمون لوفاة الطفل الواحد، لكن هناك ظروف خارجة عن إرادة الدار تؤدي للوفيات منها الظروف الصحية التي يأتي بها الأطفال حديثي الولادة للدار وغالبهم يتم وضعهم ليلاً في العراء في ظل موجة البرد الحادة لذلك فإن غالبية الوفيات سببها ضعف الرعاية الصحية والالتهابات الحادة. وأشارت الى أن شهر فبراير الحالي شهد حالتي وفاة فقط، وقالت إن الحملة التي انطلقت بشأن وفيات الأطفال أتت بخير على الدار بعد أن لفتت الأنظار اليها وتدافعت المنظمات والخيرين لتقديم يد العون.

صحيفة اليوم التالي