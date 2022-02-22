بعد موافقة زوجها على تقديمها مشاهد رومانسية وقبلات.. الفنانة ياسمين رئيس تعلن طلاقها





أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، طلاقها بشكل رسمي، عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد أيام قليلة من إثارة زوجها الجدل بتصريحاته الجريئة عن القبلات والمشاهد الجريئة.

وكتبت ياسمين رئيس عبر استوري عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.. الحمد لله على كل شيء.. عشرة طويلة ولكنها لم تدم.

ويُشار إلى أن المخرج هادي الباجوري أثار حالة واسعة من الجدل بعد حديثه بأنه لا يُمانع أن تُقبل زوجته في الأعمال الفنية التي تقدمها وتقدم مشاهد رومانسية، وهو ما عرضه لهجوم لاذع وانتقادات واسعة.

تصريحات هادي الباجوري

وكان الباجوري قال في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز: “ماعنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق وماعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور”.

وأضاف:”بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها ماتشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي”.

صحيفة النرصد