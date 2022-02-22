محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو ترفض طلبات هيئة الدفاع





رفضت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو، الثلاثاء، طلبين تقدّم بهما هيئة الدفاع، دعت فيهما لرفض تسجيلي فيديو لحوارين أجريا الأوّل لخطبة للمتهم علي الحاج محمد، والثاني لبرنامج تناول عرضًا لجوانب متعلّقة بتدبير خطة الانقلاب، شارك فيه عدد من قيادات الحركة الإسلامية من بينهم المتهم إبراهيم السنوسي وناشطين سياسيين.

ورفعت محكمة محكمة انقلاب 30 يونيو جلساتها الى الثلاثاء المقبل بسبب كثرة فديوهات الافلام المعروضة الخاصة بالقضية وليتسني لجميع المعنيين بالقضية التقاط الأنفاس.

واستندت المحكمة في رفضها لطلبي الدفاع للمادة 47 لقبول المستندات شكلاً حتى تأتي مرحلة لاحقة لتناول موضوع المستند من ناحية المضمون وتعلقه بحيثيات القضية.

باج نيوز