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شاهد.. الإعلامية السودانية “رفيدة ياسين” تنشر صوراً “متفردة” لها من أعلى سد النهضة الإثيوبي

2022/02/22
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غردت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين مراسلة قناة العربية بصور “متفردة” لها من أعلى سد النهضة الإثيوبي، أثناء حضورها  تدشين المرحلة الأولى لتوليد الطاقة من السد.

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وعلقت “ياسين” على الصور بقولها: ‏من أعلى منطقة في ‎سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل، و وصلت رفيدة على متن طائرة عمودية تتبع للجيش الاثيوبي، لتغطية تدشين توليد الطاقة.

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وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد دشن رسمياً الأحد، المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة على النيل الأزرق، وذلك بعد 7 أشهر من اكتمال الملء الثاني لخزان السد.
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وأضاف أن المياه ستتدفق إلى السودان ومصر، لأن علاقة إثيوبيا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر.

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ومضى قائلا “سنوفر الطاقة لـ60% من السكان الذين لم يروا مصباحاً من قبل، وكذلك سنوفر الراحة لأمهاتنا اللائي يحملن الحطب من أجل توفير الطاقة”.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/02/22
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