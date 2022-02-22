شاهد.. الإعلامية السودانية “رفيدة ياسين” تنشر صوراً “متفردة” لها من أعلى سد النهضة الإثيوبي





غردت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين مراسلة قناة العربية بصور “متفردة” لها من أعلى سد النهضة الإثيوبي، أثناء حضورها تدشين المرحلة الأولى لتوليد الطاقة من السد.

وعلقت “ياسين” على الصور بقولها: ‏من أعلى منطقة في ‎سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل، و وصلت رفيدة على متن طائرة عمودية تتبع للجيش الاثيوبي، لتغطية تدشين توليد الطاقة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد دشن رسمياً الأحد، المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة على النيل الأزرق، وذلك بعد 7 أشهر من اكتمال الملء الثاني لخزان السد.



وأضاف أن المياه ستتدفق إلى السودان ومصر، لأن علاقة إثيوبيا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر.

ومضى قائلا “سنوفر الطاقة لـ60% من السكان الذين لم يروا مصباحاً من قبل، وكذلك سنوفر الراحة لأمهاتنا اللائي يحملن الحطب من أجل توفير الطاقة”.

الخرطوم: (كوش نيوز)