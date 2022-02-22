شاهد بالفيديو: (تستحي منه حتى النساء) شاب سوداني يقدم فاصل رقص فاضح وخليع





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب عشريني يقدم فاصل رقص مثير على أنغام الأغنية الشهيرة “الكنداكة” .



وبحسب متابعات محررة ( كوش نيوز) فقد اشتعلت منصات التواصل عقب مشاهدة الشاب وهو يقدم فاصل الرقص المثير والفاضح امام الجمهور وعلى المسرح الذي يقام عليه الحفل مما أجبر المعلقين على إنتقاده على طريقة رقصه التي وصفت من قبل الناشطين ” بالنسائية” فيما انخرط آخرون في الحديث عن المغزي من تقديم الشباب للرقصات الفاضحة التي أصبحت أمراً طبيعياً لديهم .

الخرطوم:(كوش نيوز)