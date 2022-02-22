إغلاق الجامعات.. طلاب يتركون الدراسة وطالبات يقرِّرن الزواج





حسمَ طلاب جامعيون أمرهم وقرّروا ترك الدراسة في أعقاب إغلاق الجامعات لفترات زمنية طويلة، بينما اتّجهت طالبات لاتخاذ قرار مصيري بـ”الزواج” بدلاً عن انتظار توجيه حكومي بفتح الجامعات.

وأبدى طلاب في حديثهم لـ(الصيحة)، استياءهم من إغلاق الجامعات لفترات طويلة، وقالوا “إذا لم تستقر الدراسة، وظل الإغلاق مستمراً فسنتجه إلى (السنبك)- في إشارة إلى الهجرة إلى أوروبا عبر البحر”.

فيما اجمعت طالبات في “مجموعات” خاصة بالجامعات، على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر (فيسبوك)، على الاتجاه صوب الزواج، وأطلقن بوستات تحت شعار “بدورك يمّة تفرحي بيّا”.

الصيحة