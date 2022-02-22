شاهد بالفيديو: الجلابي يحضن الفنانة الشهيرة مروة الدولية وتمازحه (رشدي الجلابي لأي زول)





حقق فيديو للفناة السودانية الشهيرة مروة الدولية، مع المؤثر الاجتماعي رشدي الجلابي، آلاف التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

ومازحته مروة الدولية وقالت (رشدي الجلابي لأي زول)، وقام رشدي بحضنها وقال ما برجع لبلدته “ود موسى” وإلا معه مروة وهو يددن معه أغنية (شالته الروزا شالته وليد العم الروزا نمرتها كم)، مع اللازمة التي إشتهر بها (ما برجع ما برجع)، وهو يقصد أنه لن يرجع من الخرطوم الى بلدته في مدينة حلفا التي قدم منها.



واشتهر “الجلابي” عبر مقاطع فيديو على السوشيال ميديا بدأ بتوثيق حياته الصعبة كعامل (درداقة) ببلدته “ود موسى”بحلفا الجديدة، إلى حضوره العاصمة الخرطوم وإصراره بعدم العودة مرة أخرى إلى مهنته الشاقة بعبارته الشهيرة (ما برجع ما برجع 10 مرات)، بعد أن ذاع صيته على نحو أكبر بعلاقاته وصوره مع نجوم الغناء بدأها بسلام حار وعناق على المسرح للمطربة ندى القلعة.

الخرطوم: (كوش نيوز)