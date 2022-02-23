حسين خوجلي يطالب بأن لكل أم سودانية حق الولادة في المستشفيات الحكومية مجاناً





الأخ الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة والسيد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة والدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة المكلف

السلام عليكم ورحمة الله

إعلموا أن هنالك أشياء إن ضاعت فلت تستعاد، كما أن هنالك أشياء لا تشترى بالذهب روح الأم التي تعني الحاضر، وروح المولود الذي يعني المستقبل؛ وعليه إن لم يصدر قرار اليوم قبل الغد بأن لكل أم سودانية حق الولادة في المستشفيات الحكومية طبيعية كانت أم قيصرية مجاناً، فهذا نظام غير جدير بالاحترام (يصبر بس).

حسين خوجلي