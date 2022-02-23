ضبط (138) سائق ركشة أجنبي بالخرطوم يقيمون بالبلاد بطريقة غير شرعية





كشفت الشرطة، عن ضبط (138) أجنبياً بولاية الخرطوم يقيمون بالبلاد بطريقة غير شرعية.

وقالت شرطة دائرة شؤون الاجانب بالادارة العامة للجوازات والهجرة، إنها تمكنت من ضبط (138) اجنبيا بولاية الخرطوم يقودون ركشات وسيارات بالخرطوم.

الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو، سبق وأن أصدر توجيهات للشرطة لتقنين الوجود الأجنبي بالبلاد.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة)، أن الشرطة تمكنت من ضبط (138) اجنبيا بولاية الخرطوم يقيمون بالبلاد بطريقة غير شرعية، وذلك خلال الحملات الراتبة التي تنظمها دائرة شؤون الاجانب لضبط الوجود الاجنبي بالبلاد وولاية الخرطوم على وجه الخصوص، ونبهت الشرطة الى ان حملات على الأجانب تأتي لضبط الوجود الاجنبي ولبسط هيبة الدولة وحصر مخالفات الوجود الاجنبي غير المقنن، يذكر أن الحملة المشتركة قد استهدفت سائقي الركشات والمركبات من الاجانب والتي اسفرت عن ضبط (138) اجنبيا، منهم (11) من العنصر النسائي، فضلاً عن (4) اجانب لا يحملون مستندات رسمية، اضافة لضبط (52) ركشة وعربة امجاد ودراجة بخارية (عجلة كوبرا)، وأوضحت الشرطة بأنها قامت بفتح بلاغات في مواجهة المخالفين تحت المادة (69/أ ) من قانون الجوازات والهجرة بقسم شرطة الديم والمقرن، مؤكدة بأنها ستواصل الحملات تباعًا بولاية الخرطوم لضبط الوجود الأجنبي

صحيفة الصيحة