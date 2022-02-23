جبريل: خيرات البلاد كثيرة ونحنُ كالعيس في البيداء





استنكر وزير المالية جبريل إبراهيم، امتلاك السودان للموارد، ومعاناته في الوقت ذاته من الجوع والفجوة الغذائية والعجز في الميزان التجاري جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة عمل”تطوير وترقية الصادرات الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية ”التي نظمها بنك السودان” الثلاثاء.

وقال جبريل:”ربنا حبانا بخيرات ليس لها أوّل ولا آخر ولم يتبقّ إلا أنّ يمطر علينا ذهبًا من السماء ” (وتابع) مع ذلك نحن كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، وطالب إبراهيم الجهاز المصرفي بأنّ يلعب دورًا حقيقيًا في تمويل الزراعة بشقيها بمبالغ بسيطة لصغار المزارعين ، وأكّد قدرة البلاد بعمل المعجزات عبر مجهودات بسيطة وإضافة قيمة مضافة للإنتاج واستخدام الحزم التقنية الحديثة وشكا جبريل إبراهيم من ظاهرة السماسرة في الصادر، مبينًا أنّهم يرفعون من حجم الطلب في الأسواق الخارجية ما يسهم في الحصول على أرخص الأسعار.

الخرطوم: عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة