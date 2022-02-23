ترك : (الكورة في ملعب الحكومة) ونتمنى أن لا نعود للاغلاق





قال الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة: إن (الكرة في ملعب الحكومة) لحسم ملف الشرق.

ورأى أن الموقف الحالي في سير القضية يمضي بشكل(مطمئن) نظراً للجان الحكومية التي شكلت مؤخراً وتتولى الملفات الخاصة بالملف.

وقال ترك ل) الحراك(: ان الخطوات التي تتم الآن من قبل اللجان تعتبر نواة لحلحلة العديد من الاشكاليات في الشرق، واوضح أن اللجان تتولى المسائل الخاصة باتفاق )القلد( ومراجعة معسكرات اللاجئين والقبض على مثيري الفتنة، وتابع بانها خطوات ستليها عمليات جبر الضرر.

وقال ترك إن القضية السياسية سيتم التشاور حولها لاحقاً عقب الانتهاء من الترتيبات الحالية ..واشار الى ان النقاش سيتم لحسم هذه المسألة والخلافات بين مؤيدي مسار الشرق ومعارضيه، وقال ان الاحتجاج عبر اغلاق الشرق لايرتبط بنظام.. واضاف بانه أمر يتعلق باستجابة الحكومة للمطالب من عدمه،

وقال : )نتمنى ان لانعود للاغلاق مجدداً( وشدد بان قضية الشرق قضية عادلة وان المشاورات اللاحقة لها العديد من الخيارات

سواء أكان استمرار تعليق مسار الشرق او اللجوء الى منبر جديد.

صحيفة الحراك السياسي