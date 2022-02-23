برطم: الدوائر الاقتصادية تعمل في جزر معزولة .. والسياسات النقدية متضاربة





انتقد عضو مجلس السيادة، أبوالقاسم برطم تضارب السياسات النقدية من قبل البنك المركزي وقال إنها تتغير بصورة شهرية، وقال إن أغلب الدوائر الاقتصادية شغالة في جزر معزولة، وطالب بثبات السياسة النقدية للبنك المركزي لنتجاوز الأزمة الحالية. كما انتقد خلال مخاطبته ورشة تطوير الصادرات الزراعية والحيوانية التي نظمها بنك السودان المركزي أمس وزارة التجارة لعدم وجود ضوابط لاحكام عمليات الصادر مما ساعد على التهريب، وشدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمعالجة كثير من الاشكالات التي خلقت تنافساً غير شريف في الأسواق الخارجية، وقال إن التجار السودانيين لا يلتزمون بتوحيد السعر مما يضر بالصادرات السودانية.ووجه برطم بفرض اجراءات مشددة، فيما يتعلق بتسجيل شركات الصادر، وقال أسهل بلد في العالم ممكن تعمل فيه شركة للصادر هي السودان، مما اعتبرها مشكلة حقيقية ، وانتقد الوجود الأجنبي، وطالب بفرض رسوم اقامة بالعملات الصعبة على الأجانب الذين يقيمون بالبلاد. وقال حالياً يوجد حوالي ٨ ملايين أجنبي، وفي حال فرض رسوم إقامة ستحقق دخلاً في حدود 2500 مليار دولار وتسهم في زيادة دخل كبير للخزينة العامة.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي