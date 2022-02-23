مصدر حكومي: إثيوبيا ترفض التوصل لاتفاق حول تشغيل “سد النهضة”





قال مصدر بوفد الحكومة في مفاوضات سد النهضة ـ فضل حجب اسمه ـ إن بعض أعضاء الحكومة الإثيوبية يرفضون الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، لاعتقادهم أن هذا الأمر سيؤثر على الخزانات والمشاريع المستقبلية التي ستنفذها أديس أبابا.

وقال المصدر لـ (السوداني)، إن رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، كان متصالحاً مع مصر والسودان خلال الاحتفال. وتساءل: “هل توجد دولة في العالم تعتمد على الكلام الشفاهي والمعسول؟ وإذا غادر آبي احمد المنصب ماذا يكون مصير السودان؟”. وجدد تمسك الحكومة بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

الخرطوم: وجدان طلحة

صحيفة السوداني