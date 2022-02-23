الجبهة الثالثة تعلن موعد خروج قواتها من الخرطوم





أعلنت الجبهة الثالثة (تمازج)- قطاع لقاوة، خروج قواتها من العاصمة الخرطوم غداً الخميس، إنفاذاً لقرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بخروج قوات حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاقية سلام جوبا من العاصمة الخرطوم وعواصم مدن الولايات الأخرى بغرض البدء في عملية الترتيبات الأمنية وإعادة الدمج والتسريح.

وقال رئيس قطاع لقاوة اللواء بشير تاور جبارة في مؤتمر صحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء اليوم، إن الحركة أجلت قواتها العسكرية خارج العاصمة الخرطوم وكافة مدن الولايات متوجهة نحو معسكراتها المحددة في الستيب والدبب.

وأكد تاور أن الجبهة الثالثة تمازج تتمركز قواتها من النيل الأبيض، كردفان ودارفور حتى حدود دولة تشاد، ومهيأة تماماً للتعامل مع مرحلة الترتيبات الأمنية ومتعاونة مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية.

وقال إن قوات تمازج المسلحة محصورة لدى الحكومة الانتقالية وفقاً لإتفاق سلام جوبا فيما لا تخلو المدن من منسوبي الحركة المدنيين، وأضاف “لدينا جمهور مدني عريض والجبهة الثالثة تمازج متاحة لاي سوداني”، وأشار إلى برنامج حزبي ستعلن عنه الحركة عقب إكمال بند الترتيبات الأمنية يطرح لكل الشعب السوداني، وأعرب عن فخرهم في تمازج بقبول طرحهم وحركتهم لكونها سودانية من الشعب وإلى الشعب.

من جانبه، قال قائد الإمداد العقيد محمد عبد الرحيم، إن قوات تمازج الآن في المعسكرات بانتظار استكمال الترتيبات الأمنية، وأكد ضرورة تفهّم مرحلة ما بعد السلام وأهميتها بشأن إدماج حركات الكفاح في القوات النظامية والمجتمع.

وأضاف “نحن على أعتاب مرحلة جديدة تتطلّب تضافر الجهود كافة لبناء سودان موحد ينعم بالسلام والاستقرار.

وناشدت الجبهة الثالثة (تمازج)- قطاع لقاوة، القائدين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد النور للحاق بركب السلام، وأشادت بروح التعاون المشترك من قبل المجلس السيادي والقوات النظامية في إنفاذ إتفاقية سلام جوبا.

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