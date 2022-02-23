شاهد بالفيديو.. “رشدي الجلابي” يبدأ مشواره الفني لأول مرة من جامعة كرري





تداولت صفحات على مواقع التواصل على نحو واسع، مقطع فيديو لأول مشوار فني للمؤثر “رشدي الجلابي” مرة من جامعة كرري، نهار اليوم الأربعاء.



ولاقى المقطع آلاف التعليقات، الطريفة والساخرة، واشتهر “الجلابي” عبر مقاطع فيديو على السوشيال ميديا بدأ بتوثيق حياته الصعبة كعامل (درداقة) ببلدته بحلفا الجديدة.

إلى حضوره العاصمة وإصراره بعدم العودة مرة أخرى إلى مهنته الشاقة بعبارته الشهيرة (ما برجع ما برجع 10 مرات)، بعد أن ذاع صيته على نحو أكبر بعلاقاته وصوره مع نجوم الغناء بدأها بسلام حار وعناق على المسرح للمطربة ندى القلعة.

الخرطوم: (كوش نيوز)