عالم الفلك “د. أنور أحمد عثمان” يحكي عن حادثة سرقة مثيرة تعرّض لها بالخرطوم





حكى عالم الفلك، ومقدم ومعد البرنامج التلفزيوني الشهير “الكون ذلك المجهول” الدكتور. أنور أحمد عثمان، عن حادثة سرقة مثيرة تعرّض لها اليوم بالخرطوم، فقد على إثرها 100 الف جنيه نقداً.

وقال “أنور”: لص صغير العمر؛ سريع الحركة خطف فلوسي وهرب بسرعة الصاروخ واختفى في لمح البصر…

اوقفت سيارتي امام بوستة الخرطوم وشمال وزارة الثقافة للذهاب لاجتماع مهم عن التنمية المستدامة واستخدام الطاقات البديلة في السودان وقلت اتمشى شوية لوزارة المالية..

اقفلت السيارة جيداً ونزلت حاملاً معي ظرف به مبلغ مالي حوالي 100 الف سوداني رسوم لمعهدي الفلكي الجديد وقلت احسن يكون الظرف معاي، وفجأة ودون سابق إنذار كف كف حاجة زي الصقر خطفت الظرف وجرت وفقدت الوعي لنصف ثانية تقريباً من الوقت ونظرت لأرى طفلاً في عمر ال 14 تقريبا يسابق الريح ويختفى في ثانية زمان وهو يحمل الظرف، وهرولت نحوه وصرخت، ولكن بلا جدوى كانما ابتلعته الازقة ولم نجد له اثرآ.

وأضاف أنور: اعملو حسابكم، حتى لو امنت سيارتك فهناك اصحابي الضمائر الخربة يراقبونك من بعيد، ممكن يخطفوا جوالك؛ فلوسك؛ جلابيتك؛ طاقيتك؛ عمتك؛ قميصك؛ نضارتك؛ ملابسك الداخلية من تحت كل شيء وارد.

الخرطوم: (كوش نيوز)