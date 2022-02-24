شاهد بالفيديو: المعجزة التي حدثت لسوداني تكفل بسداد دين أيتام وهو لايمتلك شيئاً





تحصلت “كوش نيوز” على تفاصيل قصة تكفل رجل سوداني بأيتام وجد والدتهم تبكي أمام رجل اشترت منه ثلاجة وقام باستردادها منها بعدما عجزت عن سداد المتبقي من القسط.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أعاد الرجل الثلاجة إلى أم الأيتام ووعد صاحبها باستكمال المبلغ المتبقي فقال له من أين سوف تقوم بسداده فأجابه من “رب العالمين” .

وفي ذات يوم ذهب إلى الصحراء بعد إن دعت له ام الأيتام بالرزق حيث حمل الجهاز ليستكشف من خلاله الأرض ليتفاجأ بكميات كبيرة من الذهب حولت حياته بكاملها

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)