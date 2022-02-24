شاهد بالفيديو: كيف رقص طلاب جامعة سودانية عندما غنى رشدي الجلابي”شالته الروزا”





رشدي الجلابي نجم التريند الصاعد في السودان الذي بات يشغل الراي العام يومياً ويتم متابعة أخباره الجديدة وتداول مستخدمي مواقع التواصل يوم الأربعاء وعلى نطاق واسع، مقاطع فيديو لأول مشوار فني للمؤثر “رشدي الجلابي” من حفلة في جامعة كرري، نهار يوم الأربعاء، وبحسب متابعة كوش نيوز قد تفاعل معه طلاب الجامعة بالرقص على أغنية (شالته الروزا، شالته وليد العم، الروزا نمرتها كم).



ولاقت المقاطع آلاف التعليقات، الطريفة والساخرة، واشتهر “الجلابي” عبر مقاطع فيديو على السوشيال ميديا بدأ بتوثيق حياته الصعبة كعامل (درداقة) ببلدته بحلفا الجديدة، إلى حضوره العاصمة وإصراره بعدم العودة مرة أخرى إلى مهنته الشاقة بعبارته الشهيرة (ما برجع ما برجع 10 مرات)، بعد أن ذاع صيته على نحو أكبر بعلاقاته وصوره مع نجوم الغناء بدأها بسلام حار وعناق على المسرح للمطربة ندى القلعة.

الخرطوم: (كوش نيوز)