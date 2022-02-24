تحقيق .. آلاف التلاميذ يتحوّلون إلى المدارس الحكومية





كشفت وزارة التربية ولاية الخرطوم، عن تحوُّل (30.799) تلميذاً من المدارس الخاصة إلى الحكومية في الفترة الأخيرة.

وقالت مدير شؤون التلاميذ والمدارس بالإدارة العامة للتعليم الأساسي الهام عثمان الحسن في سياق تحقيق لـ(الصيحة) يُنشر لاحقاً، إن العام الدراسي 2020- 2021م شهد تحول (17) ألف تلميذ من المدارس الخاصة إلى الحكومية، في حين شهد العام 2021 – 2022 تحوُّل (13.799) تلميذاً من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد وعدم قُدرة أولياء الأمور على تحمُّل مصاريف الدراسة.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم ابراهيم عبد الله، إن نسبة المدارس الخاصة تبلغ (60%) بالولاية في حين تستوعب المدارس الحكومية (90%) من الطلاب، مُطالباً المسؤولين بإنشاء مدارس حكومية جديدة لاستيعاب الطلاب.

الخرطوم- معزة حقار

صحيفة الصيحة