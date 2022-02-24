وزير الخارجية: حوار جارٍ لتكوين حكومة بقيادة مدنية





قال وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، إن حواراً جارياً في البلاد من أجل تكوين حكومة بقيادة مدنية، تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية .

وأكد وزير الخارجية لدى مخاطبته اجتماع وزراء خارجية الآلية الإقليمية لمتابعة اتفاق أديس أبابا الإطاري حول السلم والأمن والتعاون بجمهورية الكونغو الديمقراطية المنعقد بمدينة كنشاسا، عاصمة الكنغو، أكد التزام حكومة السودان بتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، داعياً الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الوطنية في هذا الشأن، خاصة ما يلي تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وجهود المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وثمن الوزير مبادرة الإيقاد للحلول المستدامة لقضايا اللاجئين والنازحين والعائدين في السودان وجمهورية جنوب السودان، موضحاً أن المبادرة تستهدف أكثر من (7) ملايين لاجئ ونازح وعائد في البلدين، مشيراً لدورها في تعزيز الأمن والسلم والتعاون الإقليميين.

كما أكد الوزير التزام السودان بالمبادرة الإقليمية حول محاربة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في منطقة البحيرات العظمى، مشيراً لورشة العمل التي عقدت بالخرطوم في سبتمبر 2021م وأهمية تنفيذ توصياتها.

صحيفة السوداني