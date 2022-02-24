مقاومة الشمالية توقع على ميثاق التحول المدني الديمقراطي





كشفت كتلة التحول المدني الديموقراطي بالولاية الشمالية عن التوقيع على إعلان الميثاق الاطاري، وتشمل الكتلة (لجان المقاومة، الكتل الثورية، الكيانات، الاجسام المطلبية، المهنية، احزاب قوى اعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية)، ونوهت الى أن الهدف من الميثاق تكوين أكبر كتلة ثورية من الاجسام الثورية داخل الولاية لإسقاط النظام الانقلابي، بجانب المطالبة والمدافعة عن حقوق المواطنين، وبناء الدولة المدنية.

وأوضح عضو سكرتارية كتلة التحول الديمقراطي حسام الدين مصطفى أن الكتلة ترتكز على بندين أساسيين، الأول إسقاط النظام الانقلابي، وثانياً بناء الدولة المدنية عقب السقوط حيث تشمل دولة سيادة القانون والمؤسسات، وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ( حرية، سلام، عدالة ).

صحيفة الجريدة