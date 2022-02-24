أمين الزكاة: لن نظلم أحداً والشفافية نهجنا





أكد الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي المكلف، إبراهيم موسى، إنه استلم الديوان في وقت حساس وظروف معقدة.

وقال، لدى مخاطبته العاملين المغادرين لتلقي دورة تدريبية بمركز الخبراء العرب بجمهورية مصر، إن المسافرين يمثلون جيل الخبرات والمؤسسين للديوان، فهم سفراء لنقل التجربة وليس متدربين، مطالباً بأن يكونوا خير سفراء عن الديوان والبلاد؛ ليعودوا بالفائدة المنتظرة، مؤكداً حتمية التدريب لتطوير منظومة العمل، مؤكداً أنه سيعمل بمبدأ العدالة في الفرص، وعدم الاستماع للقيل والقال، وأن نهجه سيكون الشفافية والوضوح، ولن يظلم صاحب حق، لافتاً للتحديات التي تجابهه في تطوير بيئة العمل، وإجازة الهيكل الوظيفي، والحفاظ على حقوق العاملين، بما يمكنهم من القيام بواجباتهم تجاه المجتمع.

وأوضح مدير إدارة التدريب، خالد عثمان، إن المشاركين في الدورة التدريبية تم اختيارهم عبر أسس واضحة ومعايير دقيقة، وفقاً لأقدميتهم في العمل، إضافة للبعض الذين تم اختيارهم لتميزهم في الأداء، مؤكداً استمرار التدريب داخلياً وخارجياً بما يطور العمل.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني