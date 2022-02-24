مفاجأة حول سعر معجون أسنان محمد رمضان المثير للجدل





أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بعد نشره مقطع فيديو داخل الحمام وهو يقف أمام مرآة عاري الصدر، بينما يمسك في يده أنبوبا ذهبي اللون وفي يده الأخرى فرشاة من نفس اللون.

وقال رمضان في الفيديو: “صباح الدهب، معجون أسناني عيار 24″، حيث تبين أن معجون الأسنان خاص بشركة “swiss-smile” السويسرية والمتخصصة في منتجات التجميل.

ووفقا للشركة السويسرية، فإن المعجون يبلغ سعره 99 فرنكا سويسريا أي ما يعادل نحو 1700 جنيه مصري، ويحتوي على غبار الذهب عيار 23.75 قيراط أي “24 قيراط”، ويوفر حماية مثالية للتسوس، بينما فرشاة الأسنان مطلية بالذهب ما يعطيها ملمسا ناعما.

وشرحت الشركة، أن معجون الأسنان يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويعمل على تجديد الخلايا، والذهب فعال للغاية في العناية بالأسنان ومنع الإصابة بالتسوس والتهاب اللثة: “تحتوي تركيبة الأنبوب الفريدة، على بروتين فسيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان”.

صحيفة البيان