البرهان يبلغ القاهرة خشيته من انقلاب بترتيب من حميدتي وأطراف خارجية





أشارت المصادر إلى أن البرهان يبدي خشيته من الحراك الذي يقوده نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، بما في ذلك في الخارج، حيث بدأ أمس الأربعاء زيارة إلى موسكو.

وقالت المصادر، بحسب “لعربي الجديد”، إن البرهان أبلغ مسؤولاً مصرياً رفيع المستوى، رسالة عبر السفارة المصرية في الخرطوم، عن مخاوفه بشأن رصد تحركات غير مفهومة، يقوم بها دقلو.

وأضافت المصادر، أن البرهان عبّر للمسؤولين في القاهرة عن قلقه من تحركات حميدتي الأخيرة، والتي من بينها زيارة قام بها للإمارات أخيراً.

تحركات مريبة داخل المؤسسة العسكرية

لفتت إلى أن اتصالات وزيارات حميدتي الخارجية أخيراً، تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية السودانية، وأطراف مسلحة أخرى تربطها علاقات قوية بقائد قوات الدعم السريع السودانية، “تحركات داخلية مريبة”، بحد تعبير المصادر.

وأوضحت المصادر وفقًا للعربي الجديد، أنّ لدى البرهان مخاوف من التدبير لعملية انقلاب بترتيب من حميدتي، مع أطراف داخلية وخارجية، يتم خلالها استبداله بشخصية أخرى من داخل المؤسسة العسكرية، بعدما فشلت كافة المحاولات في تعويمه لدى الشارع والمعارضة المدنية.

وبحسب المصادر فقد “حرص حميدتي خلال الفترة الماضية على الابتعاد قدر الإمكان عن المشهد الإعلامي، أو الدخول في صدام مع القوى الثورية، في حين تم تصدير البرهان للمشهد”.

تلاقٍ بين مخاوف البرهان ومصر

وقالت إن مخاوف البرهان تتلاقى مع مخاوف مصرية من وصول شخصية عسكرية، تتبنى موقفاً سلبياً من القاهرة، يكون ولاؤها لأطراف عربية أخرى بشكل يهدد المصالح المصرية.

ووفقاً المصادر، فإن التحركات التي تقلق البرهان من جانب حميدتي في الغالب ليست بهدف تصدره للمشهد، أو رئاسته للمجلس السيادي، لقناعته بعدم قبول الشارع لأي شخصية عسكرية في الوقت الراهن، ولكن الهدف منها هو تصعيد شخصية عسكرية أخرى من داخل المؤسسة العسكرية، تكون في الوقت ذاته خاضعة ومدينة له بالولاء.

وكان دقلو التقى في الإمارات، في التاسع من فبراير الحالي، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. وذكرت البيانات الرسمية الصادرة من أبوظبي وقتها أنهما بحثا الأوضاع في السودان.

إرجاء زيارة عباس كامل للسودان

وكشفت المصادر، أنه تم إرجاء زيارة كانت مقررة لمدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى السودان بطلب من البرهان نفسه، بعدما أكد للجانب المصري عدم ملاءمة الظروف الحالية لإتمامها، في وقت تتصاعد فيه حالة الرفض لدور مصري، سواء في الشارع أو بين القوى السياسية.

وأضافت المصادر، أن أخطر ما أبلغه البرهان للمسؤولين في مصر، هو تنامي حالة الرفض للدور المصري داخل دوائر بالمؤسسة العسكرية السودانية، وهو ما يعد تطوراً خطيراً.

وأكدت أن القاهرة تتعاطى بشكل جدي مع التقارير القادمة من السودان، بشأن حالة الشارع هناك، وصورة مصر في الأوساط السودانية.

وكشفت مصادر مصرية خاصة، في وقت سابق، عن رفض ممثلي قوى الثورة السودانية لقاء وفد مصري رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة، زار الخرطوم أخيراً.

باج نيوز