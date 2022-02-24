مباحثات بين الوفد السوداني برئاسة “حميدتي” و وزير الخارجية الروسي





عقد الوفد الذي يزور روسيا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة ؛ محمد حمدان دقلو “حميدتي” جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية الروسي ؛ سيرغي لافروف.

و ناقشت المباحثات سُبل تطوير و تعميق أوجه التعاون بين السودان و روسيا في مُختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية و للإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك ، حيث ركزت على ضرورة توسيع قاعدة التعاون الثنائي في المجالات السياسية و الدبلوماسية و الاقتصادية و التجارية.

و بحسب الإعلام الالكتروني لقوات الدعم السريع فقد اتفق الجانبان على الإسراع في تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، إلى جانب تسريع عمل جميع اللجان المشتركة.

و أعرب حميدتي في كلمته خلال المباحثات، عن امتنان الحكومة السودانية للدعم و المساندة المتواصلة التي ظلت تقوم بها روسيا تجاه السودان في جميع المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة، ممتدحاً وقوف الشعب الروسي مع الشعب السوداني عبر التاريخ، الأمر الذي ساعد في تعزيز أواصر الصداقة إلى مستويات رفيعة مشيراً إلى أن الزيارة أكدت عزم السودان على المضي قدماً بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، إلى جانب تعزيز التعاون القائم بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات المشتركة لدى البلدين.

و أوضح أن المباحثات مع لافروف أسهمت في خلق تفاهمات جديدة ستدفع بالعمل المُشترك للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها السودان، في مجالات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية والنفط والغاز وغيرها من المجالات الاقتصادية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي ؛ سيرغي لافروف عمق العلاقات الروسية السودانية مشيراً إلى أن ما يجمع البلدين كونهما متشابهين في كثير الأشياء مما ساعد في خلق روابط صداقة ممتدة مبنية على الاحترام المتبادل، موضحاً أن بلاده تدرك أهمية التطورات الراهنة في السودان، و هي على قناعة بمقدرة السودانيين على حل مشاكلهم، داعياً إلى عدم التدخل في شؤون السودان

كما أكد حرص روسيا على رفع مستوى التعاون مع السودان في مجالات الطاقة و الزراعة و التعدين، و حماية البيئة مضيفاً أن السودان يتمتع بفرص واعدة ستغير من واقع البلاد في المستقبل داعياً إلى إزالة العديد من التعقيدات التي تعيق تدفق الاستثمارات الروسية من بينها قوانين الاستثمار.

باج نيوز