الخارجية: تصريحات (حميدتي) أخرجت من سياقها





نفى السودان، إدلاء نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بتصريح يعلن خلاله تأييد السودان واعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيادة منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وقالت سفارة السودان بموسكو، وفق بيان من المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية، إنّ نائب رئيس مجلس السيادة الذي يزور روسيا حالياً لم يدلِ بأي تصريح بهذا المُحتوى بالتحديد، مضيفًا أن نشر ذلك التصريح بتلك الصورة يعد تشويها متعمدًا وإخراجًا لحديث نائب رئيس مجلس السيادة عن سياقه ومحاولة رخيصة للاصطياد في المياه العكرة.

وقال البيان: تحدث نائب رئيس مجلس السيادة بصورة عمومية عن ضرورة اتباع السبل والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة، كما أمّن على حق روسيا في حماية مواطنيها بما يكفله القانون والدستور.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية، ويرافقه وفد يضم وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات الدكتور أبو بكر عمر البشرى، ووزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزير المعادن محمد بشير عبد الله أبو نمو، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي.

وتأتي زيارة دقلو والوفد المرافق له إلى روسيا لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافّة، ومن المقرر أن يجري دقلو، مباحثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية.

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