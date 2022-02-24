توقيف متهم بحوزته حشيش وحبوب مخدرة بشارع النيل الخرطوم





ضبطت دورية شرطة تتبع لدائرة شرطة مرور ولاية الخرطوم، متهماً وبحوزته مجموعة من المواد المخدرة والحشيش بشارع النيل بالخرطوم.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم، أنه أثناء حملات الضبط وفك الاختناقات المرورية بشارع النيل اشتبهت قوة الدورية في عربة (كيا) مظللة وتسير بدون لوحات أسفل كبري القوات المسلحة، وعند محاولة توقيفه خارج الطريق لإتخاذ الإجراءات القانونية حاول المتهم الهروب متخطياً أفراد الدورية، وصادف ذلك مرور عقيد شرطة يتبع للإدارة العامة للخدمات الطبية الذي بدوره قام باعتراض سيارة المتهم بمركبته، حيث تم إخراج المركبة من الطريق العام، وعند تفتيشها تم العثور بحوزته على سيجارة حشيش وميزان مخدر الآيس و(280) حبة نيرفاكس، إضافة لـ(6) حقن فارغة وشرائط لاصقة، وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الخرطوم شمال تحت المواد (100/ 68) و(15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

الصيحة