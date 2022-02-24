شاهد بالفيديو: سوداني يرقص ويهز مؤخرته بطريفة غريبة ومثيرة.. لكن لماذا صفع طفل بالكف خلال الحفل؟





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير ظهر من خلاله رجل سوداني يقدم فاصل رقص مثير على أنغام أغنية “زنق” حيث يهز مؤخرته بطريقة غريبة.

وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) فقد اشتعلت منصات التواصل عقب مشاهدة الرجل وهو يقدم فاصل الرقص المثير والفاضح وأكتملت فصول الدراما عندما نظر طفل لمؤخرة الرجل التي يهزها بطريقة عجيبة فقام الرجل بصفع الطفل ثم واصل رقصه.



رواد التواصل انتقدوا الرجل على ضرب الطفل وطريقة رقصه التي وصفت من قبل الناشطين ” بالمخجلة” فيما انخرط آخرون في الحديث عن المغزي من تقديم الشباب للرقصات الفاضحة التي أصبحت أمراً منتشرا في السودان هذه الأيام.

الخرطوم:(كوش نيوز)