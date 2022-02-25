لن يكون صراعا بين الدعم السريع كقوة مساندة وبين الجيش.. بل سيكون صراعا محدودا بين آل دقلو والقوات المسلحة





(حميدتي مجرد رخ على رقعة البرهان)

عندما” تكون مجرد (بيدق) أو ( رخ ) داخل رقعة الشطرنج لن يكون بإمكانك المقدرة على معرفة ما يدور في عقل اللاعب الذي يقوم بتحريكك وهذا تحديدا” ما يشعر به حميدتي الآن .. فمنذ أن تم تجاوزه في قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر اكتشف حميدتي بأنه مجرد لاعب على رقعة شطرنج القوات المسلحة التي قامت بتنفيذ عمليات الضبط والإعتقال في اقل من اربعين دقيقة لكل قيادات ( قحت ) دون علم ومعرفة حميدتي .

يحاول الكيزان بكل قوة و بهيستريا جنونية ان ينفوا اي توترات بين حميدتي و البرهان لان ( عشمهم ) كبير جدا” في العودة من خلال هذا الحميدتي لمجرد ان معظم كوادرهم العسكرية منتشرة داخل هذا الكيان اللقيط فكل من له بصيرة يدرك تماما” بأنه لن يحدث صراع بين قوات الدعم السريع و القوات المسلحة و إنما الصراع المؤجل سيكون بين بعض قيادات الدعم السريع و القوات المسلحة .

و من المعلوم لكل من له خبرة عسكرية ان العدد الهائل من القوات و الآليات العسكرية للدعم السريع لا قيمة لها عندما تفقد الاتصال و التحكم ببعضها البعض و تنقطع عنها المعلومات الإستخباراتية ستتخبط و تتشرزم و تقاتل بعشوائية و ستصبح مثل المصارع الضخم الذي فقد بصره فجأة فقوات الشعب المسلحة تسيطر على اكبر قطاعات الدعم السريع و تتحكم تماما” في إدارتها و معلوماتها الاستخباراتية و تعلم مواطن ضعفها فهي التي دربتها و اشرفت على مناهج تدريبها .

لا يمكن باي حال من الأحوال أن نعتبر عمليات سحب قوات الدعم السريع من محيط القصر الجمهوري و سجن كوبر و بعض المقار الهامة و استبدالهم بقوات من تشكيلات عسكرية مختلفة مجرد خطوات عسكرية إعتيادية فالصراع قادم لا محالة اليوم او بعد عام و لن يكون صراعا” بين الدعم السريع كقوة مساندة و بين الجيش .. بل سيكون صراعا محدودا بين آل دقلو و القوات المسلحة .

نزار العقيلي