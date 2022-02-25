عقار يؤكد إلتزام السودان بالعمل على توطيد السلام والاستقرار في أفريقيا





أشاد عضو السيادي مالك عقار بجهود الحكومة الكنغولية في تنظيم واستضافة القمة العاشرة للآلية الإقليمية للإشراف على الإتفاق الإطاري حول السلم والأمن والتعاون وتهيئة المناخ الملائم لمناقشة قضايا وهموم منطقة البحيرات العظمى.

وأكد عقار في مداخلته اليوم أمام القمة بالعاصمة كينشاسا إهتمام السودان وإلتزامه بتوطيد السلام والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن القضايا والتحديات في أفريقيا تتشابه في مجملها.

وشدد عقار على ضرورة توحيد الجهود والرؤي والعمل الجاد من أجل تحقيق السلم والأمن، لافتاً إلى أن السودان يعد المعبر والبوابة لمعظم الدول، مما يجعله حريصاً على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار عقار في تصريح صحفي إلى أن القمة تناولت بالتفصيل الحلول المقترحة لحل الأزمات الإفريقية، والمتمثلة في قضايا اللاجئين والنازحين وقضايا الإتجار بالبشر والإرهاب السياسي.

وأكد عقار حرص الحكومة السودانية على تحقيق تطلعات الشعب السوداني وقيم الثورة المتمثلة في السلام والحرية والعدالة، مشدداً على إلتزامها التام بتنفيذ إتفاق جوبا للسلام، واستكمال المفاوضات مع كافة الأطراف غير الموقعة للإنضمام للعملية السلمية.

وأضاف عقار إن البيان الختامي للجلسة تضمن عبر الفقرة التاسعة والعاشرة والحادية عشر قضايا السودان، ودولة جنوب السودان، مؤكداً مواصلة العمل من أجل إنجاح الفترة الإنتقالية وصولا لدولة مدنية عبر إنتخابات حرة ونزيهة.

من جانبه أوضح السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف أن الإجتماعات واللجان التحضيرية قدمت عدة مشروعات تتعلق بالتحديات التي تواجه منطقة البحيرات العظمى، وضرورة الاهتمام ببسط الأمن والإستقرار خاصة فيما يتعلق بقضايا النزوح واللجوء.

يذكر أن القمة عُقدت بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الآلية الإفريقية للمراقبة، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، السكرتير التنفيذي لمنطقة البحيرات العظمى، والسكرتير التنفيذي لمجموعة الجنوب الأفريقي.

كنشاسا 24-2-2022 (سونا)