عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢م





صحيفة أخبار اليوم:

– جلسة مباحثات مشتركة بين دقلو ووزير الخارجية الروسي..

– توضيح صحفي للسفارة السودانية بموسكو حول تصريحات منسوبة لدقلو

– الصحة: أرجاء تطبيق التسعيرة الجديدة للخدمات العلاجية لحين التشاور مع التأمين الصحي وديوان الزكاة

– مدير عام التأمين الصحي تحديات ضخمة ومسؤليات جسام تواجه التأمين الصحي

– القمة السودانية بنكهة أفريقيا بالعاصمة المصرية

صحيفة السودانيٰ :

– البرهان يصدر قراراً بتعيين (جنقول) محافظاً لبنك السودان

– الفريق أول حميدتي يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي

– حميدتي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية السوداني ومجلس الأعمال الروسي

– استمرار الحرائق بقرية ود العجمي والمُدير التنفيذي يستغيث بحكومة المركز

– توقيف (3) متهمين بسرقة سيارات “اللاندكروزر” بأم درمان

– وزير الخارجية: حوار جارٍ لتكوين حكومة بقيادة مدنية

– إطلاق سراح والي سنار الأسبق أحمد عباس

– مُستشفى أطفال المناقل تفتتح غُرفتي العناية المُكثّفة والوسيطة

صحيفة النيل الدولية:

– الخبير الأممي لحقوق الإنسان بالسودان يطالب برفع حاله الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين

– الخارجية تنفي صحة تصريح حميدتي بشـأن الأزمة الروسية الأوكرانية

– حصلوا على الثانوية من السودان.. حرمان 600 طالب من دخول الجامعات المصرية

– مكافحة التهريب تضع معالجات للحد من تهريب السلع والمواشي