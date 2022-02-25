عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢م
صحيفة أخبار اليوم:
– جلسة مباحثات مشتركة بين دقلو ووزير الخارجية الروسي..
– توضيح صحفي للسفارة السودانية بموسكو حول تصريحات منسوبة لدقلو
– الصحة: أرجاء تطبيق التسعيرة الجديدة للخدمات العلاجية لحين التشاور مع التأمين الصحي وديوان الزكاة
– مدير عام التأمين الصحي تحديات ضخمة ومسؤليات جسام تواجه التأمين الصحي
– القمة السودانية بنكهة أفريقيا بالعاصمة المصرية
صحيفة السودانيٰ :
– البرهان يصدر قراراً بتعيين (جنقول) محافظاً لبنك السودان
– الفريق أول حميدتي يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي
– حميدتي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية السوداني ومجلس الأعمال الروسي
– استمرار الحرائق بقرية ود العجمي والمُدير التنفيذي يستغيث بحكومة المركز
– توقيف (3) متهمين بسرقة سيارات “اللاندكروزر” بأم درمان
– وزير الخارجية: حوار جارٍ لتكوين حكومة بقيادة مدنية
– إطلاق سراح والي سنار الأسبق أحمد عباس
– مُستشفى أطفال المناقل تفتتح غُرفتي العناية المُكثّفة والوسيطة
صحيفة النيل الدولية:
– الخبير الأممي لحقوق الإنسان بالسودان يطالب برفع حاله الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين
– الخارجية تنفي صحة تصريح حميدتي بشـأن الأزمة الروسية الأوكرانية
– حصلوا على الثانوية من السودان.. حرمان 600 طالب من دخول الجامعات المصرية
– مكافحة التهريب تضع معالجات للحد من تهريب السلع والمواشي