عقار يؤكد التزام السودان بالعمل لتوطيد السلام والاستقرار في أفريقيا





أكد عضو المجلس السيادي مالك عقار، اهتمام السودان والتزامه بتوطيد السلام والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن القضايا والتحديات في أفريقيا تتشابه في مجملها.

وأشاد عقار، بجهود الحكومة الكنغولية في تنظيم واستضافة القمة العاشرة للآلية الإقليمية للإشراف على الإتفاق الإطاري حول السلم والأمن والتعاون وتهيئة المناخ الملائم لمناقشة قضايا وهموم منطقة البحيرات العظمى.

وشدّد عقار في مداخلته خلال القمة، على ضرورة توحيد الجهود والرؤى، والعمل الجاد من أجل تحقيق السلم والأمن، ولفت إلى أن السودان يُعد المعبر والبوابة لمعظم الدول مما يجعله حريصاً على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار عقار في تصريح صحفي، إلى أن القمة تناول بالتفصيل الحلول المقترحة لحل الأزمات الأفريقية والمتمثِّل أغلبها في قضايا اللاجئين والنازحين وقضايا الاتجار بالبشر والإرهاب السياسي.

وأكد حرص الحكومة السودانية على تحقيق تطلّعات الشعب السوداني وقيم الثورة المتمثلة في السلام والحرية والعدالة، وشدّد على التزامها التام بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، واستكمال المفاوضات مع كافة الأطراف غير الموقعة للانضمام للعملية السلمية.

وأضاف عقار أن البيان الختامي للجلسة، تضمّن عبر الفقرة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة قضايا السودان ودولة جنوب السودان، وأكد مواصلة العمل من أجل إنجاح الفترة الإنتقالية وصولاً لدولة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، أن الإجتماعات واللجان التحضيرية قدّمت عدة مشروعات تتعلق بتحديات منطقة البحيرات العظمى، وضرورة الاهتمام ببسط الأمن والاستقرار خاصةً فيما يتعلق بقضايا النزوح واللجوء.

وكانت القمة قد عُقدت بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الآلية الإفريقية للمراقبة، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، السكرتير التنفيذي لمنطقة البحيرات العظمى، والسكرتير التنفيذي لمجموعة الجنوب الأفريقي.

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