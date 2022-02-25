بلا ناتو أو أسلحة.. الرئيس الروسي يعلن شروطه للتفاوض مع أوكرانيا





أعربت روسيا عن استعدادها للتفاوض بشأن شروط استسلام الحكومة الأوكرانية في كييف، وذلك عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأكد السكرتير الصحفي في الكرملين الروسي، ديميتري بيسكوف، على استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانخراط في الدبلوماسية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع التركيز على ضمان أوكرانيا لحالة الحياد بشأن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والوعد بعدم وجود أسلحة على أراضيها.

ووفقا لبيسكوف، الذي تحدث إلى وسائل الإعلام الحكومية الروسية، فإن الاستسلام سيمكن من “نزع السلاح” من أوكرانيا، وتهدئة مخاوف روسيا بشأن التهديد الذي تشكله أوكرانيا على أمن دولتها وشعبها. وقال السكرتير الصحفي للكرملين إن الرئيس الروسي سيحدد توقيت المفاوضات، لكنه أشار إلى أن روسيا ستدخل في محادثات دبلوماسية فقط “إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة للحديث عن ذلك”. ومن غير الواضح ما الذي يعنيه بوتين بعبارة “لا أسلحة”، سواء كان ذلك يشير إلى الأسلحة بشكل عام أو الأسلحة النووية على وجه التحديد، كما هدد الرئيس الأوكراني في الأيام السابقة باستخدامها.

مزمز